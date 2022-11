Napoli, Spalletti ha deciso: sorpresa a centrocampo nell’undici anti Empoli

Luciano Spalletti ha scelto la formazione per la sfida di stasera tra il suo Napoli e l’Empoli. C’è una sorpresa nel centrocampo azzurro.

Manca poco alla sfida tra Napoli ed Empoli. Allo Stadio Diego Armando Maradona ci sono in palio tre punti molti importanti, che potrebbero dare alla squadra di Luciano Spalletti un’ulteriore spinta nel consolidamento del primo posto in classifica. Siamo ancora in una fase iniziale della stagione, ma è anche vero che i tifosi partenopei stanno guardando al futuro con grande fiducia, ed anche quella parole ‘Scudetto’ ad oggi sembra possa fare meno paura rispetto al passato.

Eppure, per raggiungere determinati traguardi serve confermarsi soprattutto in quelli che possono sembrare degli step scontati. E’ lì, infatti, che si nascondono le maggiori insidie, quelle che possono sopraggiungere quando si abbassa la guardia. Quella contro l’Empoli è una sfida sulla carta ampiamente alla portata, e proprio questo potrebbe rappresentare una trappola per il Napoli.

Napoli, Spalletti spiazza tutti: scelta a sorpresa per il centrocampo

Luciano Spalletti è un uomo navigato e consapevole. L’allenatore sa benissimo come funziona un percorso cosi controverso come quello di una squadra che naviga davanti a tutte. Ecco perchè ha studiato, anche in questi giorni, la migliore formazione possibile da proporre contro l’Empoli, anche al netto di qualche assenza come quella di Kvaratskhelia o quella di Rrahmani.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Spalletti avrebbe ormai deciso l’undici titolare da schierare contro i toscani. La vera sorpresa – riporta l’emittente satelittare – dovrebbe risiedere nelle scelte a centrocampo. Spalletti, infatti, avrebbe deciso di lanciare il trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Quest’ultimo è stato preferito a Ndombele (in vantaggio nelle scorse ore), al netto di una condizione fisica non al massimo possibile.