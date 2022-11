Napoli, salti di gioia per Spalletti: manna in arrivo durante il Mondiale

Il Napoli viaggia a gonfie vele in campionato e ora arriva la bella notizia. Il verdetto è una manna in vista del Mondiale

Altro giro, altra vittoria, altri tre punti. Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare sulle ali del gioco e dei risultati. Dopo la roboante vittoria di Bergamo, gli azzurri non cedono il passo e fanno un sol boccone anche dell’Empoli. Una gara che si era messa su binari molto complicati per i partenopei, bravi a sbloccarla con i cambi nel corso del secondo tempo e con le intuizioni del proprio tecnico.

Ora toccherà affrontare l’Udinese per l’ultima gara di questo 2022 che tanto sta regalando al Napoli. La formazione di Spalletti è chiamata all’ultimo scoglio di questo mini campionato, mentre si gode il momentaneo +8 sul secondo posto. Un qualcosa di straordinario considerati i presupposti dell’estate, ma anche un qualcosa che potrebbe incrinarsi nel corso della sosta Mondiale. Oppure no?

Napoli, ecco il verdetto che farà sorridere Spalletti in vista del Mondiale

A regalare un sorriso e un sospiro di sollievo al Napoli, a Luciano Spalletti e ai tifosi azzurri è Giampaolo Pazzini. L’ex attaccante della Samp, ora opinionista per ‘DAZN’, ha assicurato un dato che può essere una vera e propria manna per i partenopei in vista del Mondiale.

“Se guardo quello che sta facendo il Napoli, vedo una squadra che sta spingendo tantissimo sull’acceleratore dal 13 agosto. Quando giochi così intensamente è dura poi tenere e reggere questi ritmi tutte le domeniche. La sosta sarà lunga, è vero, ma può essere d’aiuto anche a squadre come quella di Spalletti. Avranno il tempo di riposare e ricaricarsi al meglio”.