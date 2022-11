“100 mila…”: Napoli, un’altra soddisfazione per De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha buoni motivi per sorridere: il presidente del Napoli si appresta a vivere giorni molto particolari prima della sosta

Per il Napoli arriva la parte difficile. Gli azzurri adesso devono dimostrare di saper restare sulla cima della classifica. Per farlo però possono contare sull’aiuto incondizionato della sua gente. La squadra di Spalletti ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, stregati dalle prestazioni di Di Lorenzo e compagni.

Prima della sosta, il calendario ha piazzato la possibilità propizia per terminare nel migliore dei modi la stagione prima della pausa Mondiale. Allo stop il Napoli ha la possibilità di presentarsi in surplus. Per farlo però deve superare due scogli insidiosi ben al di là dei nomi: Empoli e Udinese.

Napoli, 100 mila tifosi azzurri al “Maradona” nelle due sfide con Empoli e Udinese: la città si abbuffa

Napoli vuole l’abbuffata, scrive in poche parole il ‘Corriere dello Sport’. Prima del lungo digiuno causato dal Mondiale in Qatar, i tifosi partenopei vogliono tributare a Spalletti e al suo gruppo l’applauso che meritano per la cavalcata compiuta fino a questo momento.

Così, al Maradona, per la gara delle 18.30 contro l’Empoli sono previsti 35mila spettatori sugli spalti. Alla carica degli “oltre 100 mila”, come assicura il ‘CorSport’, si arriverà con la partita contro l’Udinese, l’ultima prima della dolorosa sosta. Per quest’ultima, la prevendita viaggia ad un’andatura molto positiva. Tutto lascia presupporre che contro la squadra di Sottil si arrivi in tempi rapidi al “tutto esaurito”. Napoli si stringe intorno alla formazione di Spalletti per affrontare con maggiore vigore le ultime curve.