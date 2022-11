Calciomercato Napoli, De Laurentiis fa esultare tutti: “Ha firmato”

Il Napoli di Spalletti domina sia in Serie A che in Champions League. La squadra partenopea ha raggiunto diversi record, buona notizia per i tifosi.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e, con il successo di ieri, la squadra partenopea ha raggiunto i dieci successi in campionato. La squadra azzurra è prima con otto punti di vantaggio sul Milan e continua a macinare record. Spalletti è riuscito ad assemblare una rosa, che, quasi, non sembra avere punti deboli.

La società azzurra ha ceduto diversi giocatori in estate, ma nonostante ciò la squadra non si è indebolita ed anzi sembra aver aumentato il suo valore. Calciatori del calibro di Kim e Kvaratskhelia sono arrivati in sordina, ma hanno stupito tutti, fin dalle prime battute, con un rendimento altissimo.

Nel corso della sessione di calciomercato estiva il Napoli ha ceduto anche lo spagnolo Fabian Ruiz, ma il sostituto è arrivato, stavolta dall’interno. Una delle principali abilità di Spalletti è stata rigenerare un giocatore come Stanislav Lobotka, attualmente perno della squadra capolista in Serie A ed in Europa.

Napoli, è fatta per il rinnovo di Lobotka

Il centrocampista azzurro è una dei protagonisti di questa stagione e il Napoli ha deciso di ricompensare il calciatore slovacco. Secondo quanto riporta TMW il club azzurro ha trovato l’accordo per il rinnovo con il calciatore fino al 2027, con opzione fino al 2028 e Lobotka ha firmato il nuovo contratto in queste ore.

La società ha voluto così ricompensare e blindare uno dei suoi giocatori. Il giocatore andrà a guadagnare cosi circa 3 milioni di euro annui bonus compresi ed, oltre questo, il calciatore ha ottenuto un bonus alla firma di circa 2 milioni di euro. Sorridono i tifosi, il Napoli blinda una delle sue stelle.