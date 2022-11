Colpo di scena Petagna: dopo il Monza spunta una destinazione a sorpresa

L’avventura di Andrea Petagna al Monza potrebbe già concludersi. Per l’attaccante di proprietà del Napoli spunta un’ipotesi clamorosa.

Dopo due stagioni senza lasciare particolarmente il segno Andrea Petagna si è momentaneamente trasferito dal Napoli al Monza. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza dei lombardi in massima serie.

Già lo scorso anno il destino di Andrea Petagna era quello di essere ceduto. Ma in quel caso, negli ultimi giorni di mercato, il suo trasferimento non in uscita non si concretizzò. Dopo una seconda stagione in azzurro, quest’estate è arrivato l’addio momentaneo. Alla ricerca di un maggior minutaggio rispetto a quanto poteva garantirgli il Napoli.

Le speranze di Petagna di trovare a Monza la continuità tanto desiderata sono però state frustrate dai fatti. Per l’attaccante ex Atalanta e SPAL fino a questo momento sono solo 7 le presenze in massima serie, condite da una sola marcatura. Una presenza, con gol, anche in Coppa Italia. Troppo poco per essere soddisfatti. Ecco quindi che monta l’ipotesi di un cambio di casacca a gennaio.

Petagna, addio al Monza: per lui spunta l’ipotesi Torino?

Stando a quanto raccolto da TuttoMonza, Petanga non sarebbe affatto soddisfatto del minutaggio accumulato fino ad ora. Da quanto Palladino siede sulla panchina dei lombardi gli è stato sempre preferito Dany Mota.

Per questo il calciatore si starebbe guardando attorno, sondando un po’ le varie ipotesi. Tra queste c’è quella del Torino, squadra che già in passato l’ha cercato anche con una certa insistenza. Petagna potrebbe quindi prendere nuovamente in considerazione tale ipotesi. L’addio al Monza non sarebbe certo doloroso. Il Napoli, spettatore interessato in quanto proprietario del cartellino, certamente non farebbe resistenze in tal senso.