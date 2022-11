Napoli, è arrivata l’ufficialità: i tifosi possono esultare

Manca solo una gara al Napoli di Spalletti per concludere l’annata 2022. Intanto c’è una notizia che fa sorridere sia la squadra che i tifosi.

I primi mesi del Napoli di Luciano Spalletti sono stati davvero incredibili. Il club partenopeo è primo e nettamente al comando in Serie A, reduce da una serie di ben 10 successi consecutivi. Il club azzurro ha chiuso al primo posto il girone di Champions League, davanti a corazzate come Ajax e Liverpool.

In questa stagione la formazione partenopea ha perso una sola partita, nella trasferta di Anfield, ma inutile ai fini del risultato. La squadra di Spalletti ha concluso in vetta il girone, ottenendo cosi la possibilità di affrontare un sorteggio meno duro, rispetto alle aspettative iniziali.

Nonostante l’ostacolo PSG, il Napoli è stato ‘fortunato’ ed ha pescato l’Eintracht Francoforte. Parliamo di una squadra molto forte, che, ha vinto l’ultima Europa League, ma che ha perso giocatori chiave del calibro di Filip Kostic. Il forte esterno serbo è approdato in Serie A dove gioca con la maglia della Juventus.

Napoli, sorridono i tifosi

Nelle ultime ore sono arrivati importanti novità per il doppio impegno di Champions League che vedrà la squadra capolista in Italia affrontare appunto l’Eintracht Francoforte. Il match di andata, la trasferta contro l’Eintracht Francoforte, verrà trasmessa in chiaro sui canali di Mediaset.

I tifosi azzurri potranno cosi godere del match in Germania in chiaro, una sfida già molto importante ai fini della qualificazione. Kvaratskhelia e compagni avranno come obiettivo quello di chiudere il discorso qualificazione già all’andata, o comunque ottenere un risultato che possa rendere agevole la sfida di ritorno.