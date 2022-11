Salta i Mondiali, adesso è tutto vero: Napoli, decisione ufficiale

La Francia si avvicina ai Mondiali di Qatar 2022: il commissario tecnico ha escluso un calciatore della SSC Napoli, adesso è ufficiale.

La Nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps scalda i motori in vista dei Mondiali di Qatar 2022. I campioni del mondo del 2018 sono tra i favoriti alla vittoria finale della Coppa del Mondo 2022 che, quest’anno si terrà in Qatar per la prima edizione invernale della competizione.

Alcuni commissari tecnici hanno già svelato la lista dei calciatori scelti per rappresentare il proprio paese e tra questi ci sono anche i transalpini. Il CT Deschamps, poco fa, ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la spedizione in Qatar. Gli ‘italiani’ scelti sono Theo Hernandez e Olivier Giroud del Milan e Adrien Rabiot della Juventus.

Francia, la lista dei convocati per i Mondiali

Il grande assente del campionato di Serie A è senza dubbio Mike Maignan, portiere del Milan, a cui sono stati preferiti Areola, Lloris e Mandanda. Un altro calciatore che non partirà per il Qatar, però, è Tanguy Ndombele. Il centrocampista della SSC Napoli, ancora alla caccia della condizione migliore, non è stato selezionato dalla Nazionale francese.

Di seguito la lista dei convocati della Francia: