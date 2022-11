Milan, l’addio ora è ufficiale: arriva l’annuncio del club

Il Milan è reduce da un deludente e sorprendente pari nell’anticipo di Serie A contro la Cremonese. Nelle ultime ore un addio scuote i tifosi.

Il Milan campione d’Italia sta vivendo uno dei periodi più complicati della gestione del tecnico Stefano Pioli. Il club rossonero ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale in Champions League, ma in campionato le cose non sono andate come previsto. Nell’ultima giornata di campionato il club rossonero non è andato oltre lo 0-0 nel derby lombardo contro la Cremonese.

Il Milan ha provato in tutti i modi a trovare i tre punti, ma si è trovato dinanzi al ‘muro’ Carnesecchi, protagonista di un grande match. Il club milanese ha fatto turnover prima del match contro la Cremonese ma ora la situazione in classifica è molto complicata.

Ora il club rossonero è a 8 punti in classifica dal Napoli capolista e, potrebbe arrivare alla sosta per i Mondiali, con una situazione molto complicata. La squadra è in ottime condizioni per la qualificazione Champions, mentre la situazione per lo scudetto è sempre più ingarbugliata.

Milan, c’è l’addio ufficiale di Gazidis

Il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale ed ha annunciato l’addio dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. Ecco le parole del club: “AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 Dicembre 2022”. Da Maldini fino a Scaroni in tanti hanno salutato il dirigente e anche Gazidis ha commentato cosi salutando i tifosi:

“Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e ricchi di grandi sfide. Devo moltissimo a questo club, alla sua gente ed ai suoi tifosi. Il Milan e questa città mi ha letteralmente salvato la vita. In questi anni abbiamo svolto tutti un grande lavoro e la società è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, grazie a tutti noi”.