“Sarri copia il Napoli”: spunta il retroscena che spiazza i tifosi

Maurizio Sarri e Claudio Lotito guardano in casa Napoli. La Lazio potrebbe copiare l’idea del club azzurro per le prossime settimane.

Si avvicina il weekend, e con esso anche la fine della stagione di Serie A per quanto riguarda il 2022. Il sopraggiungere del Mondiale, infatti, porterà tutti i campionati a fermarsi e riprendere quando sarà ampiamente cominciato il nuovo anno. Una situazione inedita per le squadre, che dovranno cosi organizzarsi nel corso dei prossimi mesi per tenere comunque impegnati i giocatori che non partiranno per la competizione che si svolgerà in Qatar.

Molti club stanno già valutando come fare. Al vaglio ci sono tournée da svolgere in altri paesi, anche per dare modo ai tifosi che vivono lontano di poter vedere da vicino i giocatori. Anche il Napoli, in questo senso, si sta muovendo. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, durante questo periodo di sosta dovrebbe lasciare l’Italia per giocare alcune partite lontano dal nostro paese.

La Lazio di Sarri copia il Napoli: spunta il retroscena

Gli azzurri dovrebbero recarsi in Turchia per svolgere una tournée. Questo il programma del club azzurro, che dovrebbe partire – come riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ nelle scorse ore – il 27 novembre. Anche altri club stanno valutando ipotesi di questo tipo, ed alcuni stanno seguendo proprio la linea del club di Aurelio De Laurentiis. Nelle scorse settimane si è parlato della Sampdoria, ed in queste ore è spostata anche la Lazio.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, il club di Lotito avrebbe abbandonato l’idea di svolgere la tournée in Sud America. Possibile – si legge – che la squadra biancoceleste segua la linea del Napoli e trascorra qualche giorno in Turchia durante la sosta Mondiale. Dovesse tramontare anche queste ipotesi – si legge – la squadra resterebbe a Formello.