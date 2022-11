“Nessuno come il Napoli in Europa”: il dato che dà ragione a Spalletti

Il Napoli continua a viaggiare ad un ritmo insostenibile per le altre: il vantaggio continua a crescere e in Europa nessuno è come gli azzurri

Il Napoli ha raggiunto il massimo vantaggio sulle inseguitrici: 8 punti. La squadra di Spalletti non è apparsa sciolta come in altre circostanze nella gara contro l’Empoli. Gli azzurri hanno faticato a trovare la chiave per aprire la porta di Vicario ma alla fine ci sono riusciti e hanno così ottenuto un altro importante sigillo.

I partenopei stanno vivendo un periodo magico. Testimoniato da tanti numeri. Uno di questi è stato esaltato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’. Alla formazione di Spalletti, infatti, spetta un altro primato. Questa volta è un primato internazionale.

Napoli, cambi decisivi: 9 reti sono arrivati dalla panchina, nessuno ne ha ricavati tanti nei top 5 campionati europei

Il dato esaltante riguarda i cambi effettuati da Luciano Spalletti. Uno dei motivi della forza di questo Napoli è da ricercare nella capacità per chi subentra di non far rimpiangere gli altri. Anche ieri, Lozano e Zielinski hanno trovato la via del gol partendo dalla panchina.

Con queste due reti, il numero di gol realizzati da calciatori che sono subentrati a partita in corso è salito a nove. Nei cinque massimi campionati europei, ha spiegato ‘La Gazzetta dello Sport’, nessuno ha trovato tante reti con giocatori che non sono partiti titolari all’inizio della sfida.

Numeri interessanti e che consentono al gruppo di Luciano Spalletti di raccogliere un altro primato. “Pure questi sono segnali che la stagione potrebbe essere quella giusta”, conclude la ‘rosea’.