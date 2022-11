“Salta il Monza”: Lazio, che doccia gelata per Sarri

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori più in forma.

La Lazio si ritrova al quarto posto in classifica, almeno per il momento, e si gode una posizione più che positiva, considerando anche l’andamento di molte delle big di Serie A. Juve ed Inter, ad esempio, hanno avuto un approccio non particolarmente positivo alla stagione, e vedere i biancocelesti cosi in alto non può che far piacere ai tifosi.

L’obiettivo, ad oggi, sembra davvero poter essere uno dei quattro posti validi per il piazzamento Champions. La piazza ci spera, anche perchè sarebbe un risultato importante e contribuirebbe ad incrementare in maniera concreta quel percorso di crescita iniziato proprio con l’arrivo di Maurizio Sarri.

Da qui alla fine, però, ci sono ancora tante partite da giocare e c’è tanta concorrenza. Se è vero che Juve ed Inter ad oggi hanno un ritardo molto importante rispetto alla capolista Napoli, è anche vero che ci sono ancora tanti punti in palio e gli equilibri potrebbero cambiare.

Lazio, che tegola per Sarri: Zaccagni salta il Monza

Mancano due partite prima della sosta legata al Mondiale in Qatar. In casa Lazio sperano di poter portare a casa l massimo risultato possibile, ovvero due vittorie, in modo da mantenere il quarto posto prima della fine dell’anno. La vittoria nel derby ha dato ovviamente grande fiducia, ma guai ad abbassare la guardia.

Per Maurizio Sarri, in tutto questo, è arrivata una brutta notizia. Come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, infatti, Mattia Zaccagni non scenderà in campo per la sfida contro il Monza. Il giocatore biancoeleste, infatti, è alla prese con un problema muscolare e Sarri non potrà contare su di lui. Una pessima notizia per l’allenatore della Lazio.