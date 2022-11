Napoli, stoccata dopo l’Atalanta: la rivelazione fa infuriare i tifosi

Dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Atalanta di Gasperini, i tifosi del Napoli si sono arrabbiati per una rivelazione.

Il Napoli non si è affatto abbattuto per la sconfitta contro il Liverpool, visto che sabato è riuscito a battere un’altra big. I partenopei, infatti, hanno sconfitto al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gasperini.

C’è da dire che i bergamaschi hanno fatto soffrire il Napoli, anche perché sono passati in vantaggio con il rigore, concesso per un fallo di mano di Osimhen, realizzato da Lookman. Nonostante la rete subita, i partenopei non si sono persi d’animo ed in pochi minuti sono riusciti a ribaltare la partita.

La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha prima pareggiato con Osimhen e poi ha segnato con Elmas il gol decisivo. Nella seconda frazione di gara ci sono state occasioni per entrambe le squadre, ma il match è terminato con il risultato di 1-2. Il Napoli, tuttavia, non ha ricevuto solo complimenti per la prestazione di sabato.

La rivelazione di Cassano: “Il Napoli non meritava di vincere contro l’Atalanta”

Antonio Cassano, infatti, nel corso della trasmissione ‘Bobo Tv su Twitch’, ha espresso la sua ‘contrarietà’ per il risultato definitivo della partita del Gewiss Stadium: “Il Napoli è riuscito a vincere una gara delicata, ma immeritatamente. Meret è riuscito a fare due grandissime parate e, inoltre, l’Atalanta ha colpito anche una traversa”.

L’ex giocatore di Roma e Real Madrid ha poi concluso il suo intervento: “L’Atalanta di Gasperini è una super-squadra, poi vincere a Bergamo vuol dire che il Napoli ha preso la scelta giusta. La squadra di Spalletti ha vinto una partita tosta senza Kvaratskhelia, ma Elmas, il suo sostituto, è riuscito a segnare e questo è un segnale del grande lavoro del tecnico”.