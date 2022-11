Napoli, salti di gioia per il top player: è tutto vero, c’è il comunicato

Napoli, l’annuncio più atteso dal top player azzurro è finalmente ufficiale: arriva la comunicazione, adesso è tutto vero.

Con i Mondiali di Qatar 2022 sempre più vicini, le Nazionali che vi parteciperanno sono al lavoro per giungere al nastro di partenza nel miglior modo possibile. Numerosi commissari tecnici, infatti, proseguono senza sosta l’allestimento delle rose. Tra queste la Francia di Deschamps che, proprio in serata, ha diramato la lista dei ventisei calciatori che partiranno per il Qatar.

L’edizione di Coppa del Mondo 2022 sarà la prima invernale e riserverà non poche sorprese ai tifosi che accorreranno da ogni angolo del globo. In ogni caso, è scoccata l’ora delle convocazione ed anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis è decisamente interessato da quanto accade proprio in questi giorni.

Napoli, Anguissa ai Mondiali: convocazione dal Camerun

Il Camerun ha ufficializzato sui propri canali poco fa la lista dei giocatori che prenderanno parte al Mondiale in Qatar. I calciatori ‘italiani’ convocati dal commissario tecnico Rigobert Song sono ben quattro: c’è il portiere dell’Inter Onana, Ebosse dell’Udinese, Hongla dell’Hellas Verona ed anche Andrè Frank Zambo Anguissa del Napoli.

Di seguito la lista completa: