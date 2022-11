“Scudetto? Si il Napoli, ma occhio…”: Vieri punta un club a sorpresa

Il Napoli è sempre più capolista del campionato di Serie A. Ma c’è un’altra squadra, secondo Bobo Vieri, che potrebbe farsi sotto a sorpresa.

Chi vincerà lo Scudetto? La domanda che molto tifosi del Napoli non vorrebbero porsi, vista la posizione della squadra di Spalletti in questo momento. La scaramanzia nella città partenopea regna sovrana da sempre, eppure sembra difficile oggi non identificare la squadra azzurra come favorita per la vittoria finale. Almeno ad oggi, almeno sulla carta. Il Napoli viaggia ad una velocità supersonica, ed anche la vittoria di ieri contro l’Empoli ne è un esempio lampante.

Il Milan, seconda in classifica, non ha tenuto il passo ed il pareggio contro la Cremonese ha fatto scivolare i rossoneri a -8 dalla capolista. Ora l’ultimo match del 2022, quello contro l’Udinese, prima della sosta legata al Mondiale in Qatar. Il Napoli spera di chiudere l’anno con un’altra vittoria, che potrebbe significare ancora di più una consapevolezza in termini tecnici e mentali di quanto la squadra possa concretamente far paura a tutte le altre.

Napoli e Scudetto? Secondo Vieri c’è anche un’altra pretendente (a sorpresa)

Ma manca ancora tanto tempo alla fine del campionato. Oltre al fatto che si resterà fermi per diverse settimane causa Mondiale, ci sono concretamente tante partite da giocare. Per cui il Napoli dovrà tenere botta fino alla fine se vuole effettivamente mantenere questo status di favorita per il titolo. Christian Vieri, all’interno della sua ‘Bobo Tv’, ha fatto il punto proprio sulla lotta Scudetto.

Il Napoli può vincerlo, certo, ma l’ex bomber dell’Inter ha indicato anche un’altra squadra sulla quale porre grande attenzione per il futuro. “Juve? Lasciamo stare il gioco, ma io penso che può succedere di tutto in questo campionato”, ha spiegato l’ex attaccante. “Uno vede il Napoli e sembra irraggiungibile, ma in questo campionato si possono perdere punti contro squadre contro cui non pensi di perderli”, ha ancora proseguito Vieri.

“Ora la Juve ha fatto 4 vittorie di fila, stanno rientrando dei giocatori, gioca col Verona e poi ospita la Lazio. Per questo dico occhio”, ha chiosato Bobo. Insomma, secondo l’ex bomber nerazzurro ci sarebbero concrete possibilità di vedere anche la Vecchia Signora farti sotto da dietro per lo Scudetto.