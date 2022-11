“Il Napoli non vincerà solo lo scudetto”: tifosi in delirio, l’ha detto in diretta

Pronostico pesante da parte del giornalista. Per lui la stagione del Napoli sarà di quelle che entreranno nella storia.

La vittoria di ieri contro l’Empoli e il contemporaneo pareggio del Milan a Cremona proietta gli azzurri a +8. Una vera e propria prima fuga. E se fino a qualche giorno fa regnava la prudenza e la scaramanzia, adesso qualcuno inizia già a pronosticare per gli azzurri una stagione trionfale.

“Per me il campionato è praticamente finito.” ha sentenziato il giornalista Giancarlo Padovan ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Se volete che stia zitto per scaramanzia non lo faccio. Non si era mai vista una cosa del genere. A questo punto della stagione il Napoli non aveva mai avuto 8 punti di vantaggio.”

Padovan poi rincara la dose: “Deve succedere solo qualcosa di incredibile perché questo Napoli non vinca lo Scudetto. Vince contro tutto e tutti. Contro le big, contro le dirette avversarie e contro le piccole. Ieri ha superato un avversario ostico come l’Empoli. Non era certo facile, l’Empoli mette in difficoltà molte squadre”

Napoli, Padovan non pone limiti: “Spalletti non si limiterà solo a vincere lo Scudetto”

Secondo il giornalista questo Napoli ha tutte le potenzialità per fare benissimo anche al di là dei titoli: “Gli azzurri non vinceranno solo lo Scudetto, ma lasceranno qualcosa di indelebile nel calcio italiano.” Merito, secondo di Padovan, del tecnico Luciano Spalletti, tra i principali artefici della cavalcata azzurra.

“Merita di vincere il titolo.” ha detto Padovan riferendosi a Spalletti. “E’ tra i migliore tecnici italiani ed europei. Merita di vincere questo titolo che lo consacrerà. Ha fatto una carriera straordinaria e merita tutti i riconoscimenti.”