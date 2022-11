Calciomercato Napoli, il consiglio che Giuntoli non può ignorare

Napoli, il consiglio per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è arrivato in diretta radiofonica: nome per il mercato degli azzurri.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata, senza dubbio, una delle squadre più attive dell’ultimo mercato estivo. Il club partenopeo, nonostante gli addii di tutti i top player dello spogliatoio tra luglio ed agosto, ha messo in piedi una squadra competitiva, capace di incantare non solo l’Italia e la Serie A, ma praticamente tutta Europa.

Le prestazioni scoppiettanti in Champions League hanno fatto sì che i nuovi volti azzurri finissero nel mirino dei top club europei: Kvaratskhelia, Kim, Simeone, Raspadori e compagni interessano, non a caso, a numerosissime società in giro per il vecchio Continente. I partenopei, però, potrebbero rinforzarsi ancora in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Bazzani consiglia Mazzocchi

L’ultimo consiglio per il ds Cristiano Giuntoli è arrivato dall’ex calciatore Fabio Bazzani, intervenuto in diretta radiofonica sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Elmas o Raspadori per sostituire Kvaratskhelia? Vedo meglio il macedone, ma Raspadori farebbe comunque bene da quel lato. Spalletti saprà scegliere, però Elmas lo vedo meglio”.

E ha continua: “Se consiglierei Mazzocchi al Napoli di De Laurentiis? Io Pasquale lo conosco molto bene dai tempi del Perugia. A Cristiano Giuntoli lo consiglierei di corsa come sostituto di Di Lorenzo. Lo vedrei molto bene al Napoli. Lui è un giocatore che merita di giocare in una grossa squadra, la sua crescita è straordinaria. E poi è un uomo vero, umile, grande lavoratore che ha sempre fame”.