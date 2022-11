Calciomercato Napoli, l’annuncio del tecnico: offerta per Osimhen

Il Napoli a breve riceverà tante offerte per Victor Osimhen, è quanto annunciato dal tecnico che prevede una pioggia di milioni

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria in tutti gli elementi della rosa. Spalletti e la sua squadra hanno resistito anche all’assenza di Victor Osimhen, che da quand’è tornato si è ripreso il suo posto al centro dell’attacco. Le prestazioni del centravanti nigeriano sono di notevole livello, ben più alto degli anni passati. Un attaccante selvaggio che nelle ultime partite è stato anche tatticamente disciplinato dall’allenatore dei partenopei. Lo ha notato José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria.

Peseiro è stato ingaggiato dalla Federazione nigeriana dopo la fallita qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il suo obiettivo è quello di trionfare in Coppa d’Africa e per farlo dovrà avere a disposizione il miglior Osimhen. Il ct sa che l’attaccante del Napoli sta disputando una stagione straordinaria e ha già messo in guardia il club partenopeo viste le tante richieste che arriveranno.

Napoli, Peseiro preannuncia tante offerte per Osimhen

José Peseiro, ct della Nigeria, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Ogni squadra del mondo vuole comprare Osimhen, su questo non penso di sbagliarmi. Solitamente, un centravanti raggiunge questa maturità più avanti, ma lui segna sempre. Non sarà facile per il club partenopeo tenerlo, perché arriveranno tante, ricchissime, offerte per il centravanti. Il Napoli a giugno chiederà tanti milioni e sono convinto che tanti club siano disposti ad accontentare le richieste”.

Un annuncio chiarissimo che mette in guardia il Napoli, che potrebbe perdere Osimhen a partire dall’estate 2023. Già durante la scorsa sessione di mercato si era parlato dell’interesse del Manchester United nell’ambito dell’affare che avrebbe portato Cristiano Ronaldo in azzurro. Poi non se ne fece più nulla, e l’attaccante nigeriano è rimasto all’ombra del Vesuvio. Ma sarà complicato trattenerlo viste le sue prestazioni e i numeri: tredici presenze, nove gol e tre assist.