Napoli, ecco quando rientrerà davvero Kvaratskhelia: notizia ufficiale

La notizia che fa felici tutti i tifosi: ecco la data del rientro di Kvaratskhelia, è ufficiale

Il Napoli è al lavoro a Castel Volturno per preparare l’ultima partita di questo 2022. Gli azzurri affrontano l’Udinese sabato alle 15:00 al Diego Maradona. È l’ultimo impegno di quest’anno prima del Mondiale, quindi Luciano Spalletti non vuole sbagliare. L’allenatore sa che è fondamentale chiudere nel migliore dei modi.

Non è ancora chiaro se Kvaratskhelia rientrerà o meno per la partita. Oggi ha svolto ancora terapie e questo fa pensa che non ci sarà. Ma c’è ancora domani e lo staff azzurro sta provando a fare di tutto per portarlo almeno in panchina. Spalletti però è chiaro: il rientro di Kvicha non dovrà essere forzato, altrimenti il rischio di una ricaduta è più alto. Intanto però è arrivata una notizia ufficiale che fa ben sperare i tifosi.

Kvaratskhelia, adesso è ufficiale: c’è la data del rientro

La Georgia ha infatti diramato le convocazioni per l’amichevole contro l’Arabia Saudita in programma il prossimo 17 novembre. Kvaratskhelia è presente in lista, quindi vuol dire che il calciatore ha dato disponibilità a scendere in campo con la sua Nazionale. Quindi il recupero è sempre più vicino, e chissà che non possa rientrare anche in tempo per l’ultimo saluto al Maradona.

Finora l’assenza di Kvicha si è sentita solo in parte. Intatti in entrambe le partite, fra cui anche la difficile trasferta contro l’Atalanta, sono arrivate due vittorie. Si è comportato davvero bene Elmas, l’uomo scelto da Spalletti per sostituire l’ex Rubin Kazan li a sinistra. Tra l’altro il macedone ha anche segnato il gol vittoria di Bergamo.

Se Kvara non dovesse recuperare per Napoli–Udinese, è probabile che Spalletti schieri ancora lui in quella posizione. Lo scopriremo soltanto domani, quando ci sarà la conferenza stampa dell’allenatore e anche l’allenamento di rifinitura. Come anticipato, oggi Kvaratskhelia ha fatto ancora terapie. Vedremo se domani riuscirà ad allenarsi almeno in parte con i compagni di squadra.