Napoli, Kim non convocato: la decisione ufficiale

Novità interessante per Kim Min-Jae, difensore del Napoli, rispetto alla sua partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022 con la Corea del Sud.

Mancano ormai 10 giorni all’inizio dei Mondiali di Qatar 2022. Una novità assoluta perché la kermesse si svolgerà mentre in Europa è inverno e generalmente i campionati sono ancora in corso. Sarà da comprendere come ciò condizionerà la Coppa del Mondo e anche il ritorno dei giocatori con le proprie squadre quando giungerà il momento. Nel caso della Serie A, si riprenderà il prossimo 4 gennaio 2023, post vacanze natalizie.

Il Napoli dovrebbe vedere impegnati cinque dei suoi calciatori. Per adesso, la certezza è che va esclusa la partenza di Giovanni Simeone con l’Argentina del Ct Scaloni. Quest’ultimo non l’ha inserito nei 32 pre-convocati. Mentre è di oggi la conferma per ciò che concerne Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è stato convocato ufficialmente dalla Polonia.

Dovrebbe assentarsi anche il difensore sudcoreano, Kim Min-Jae ma non fa parte di una scrematura prevista in questi giorni.

Corea del Sud, Kim non convocato contro l’Islanda: andrà direttamente ai Mondiali di Qatar 2022

Nello specifico il calciatore del Napoli non è stato convocato per l’amichevole contro l’Islanda, prevista per domani venerdì alle ore 20:00. L’unica motivazione è che la maggior parte delle società europee non ha consegnato anzitempo i giocatori alle proprie Nazionali, a causa della necessità di averli a disposizione per le gare di campionato ancora in calendario. Nel caso specifico del Napoli, Kim non è disponibile per la Corea del Sud poiché sabato parteciperà a Napoli-Udinese.

Non appena calerà il sipario sui cinque campionati principali in Europa, i giocatori potranno unirsi ai ritiri delle varie Nazionali e cominciare a prepararsi per la competizione prevista in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022.