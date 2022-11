“Mancheranno…”: Napoli-Udinese, non solo Kvara. C’è l’annuncio sui big

Il Napoli si avvicina alla sfida delicata contro l’Udinese, ma attenzione alle assenze. Non mancherà soltanto Kvaratskhelia: c’è l’annuncio

La vittoria contro l’Empoli ha catapultato il Napoli di Luciano Spalletti in vetta alla classifica della Serie A. Il vantaggio sul Milan secondo in classifica è di addirittura otto punti: un’infinità se consideriamo che siamo soltanto alla 14esima giornata, seppur il campionato resti ancora molto lungo e tutto da giocare.

Campionato che passa anche e soprattutto dall’ultima gara del 2022 contro l’Udinese di Andrea Sottil. I friulani non vincono da oltre un mese (dalla trasferta di Verona), ma contro le big non hanno mai steccato. E con sole due sconfitte in quattordici giornate, i bianconeri rappresentano un avversario ostico anche per una macchina (quasi) perfetta come quella azzurra. E il Napoli dunque è avvisato.

Napoli-Udinese, non solo Kvaratskhelia: mancheranno altri due big

Anche perché il Napoli dovrà fare a meno, verosimilmente, di Kvaratskhelia per la terza gara di fila. Un’assenza importantissima per gli azzurri, anche se la controparte di giornata non sembra passarsela meglio. E come annunciato dal responsabile scouting dei friulani, Andrea Carnevale, ai microfoni di ‘Vikonos Web Radio/TV’, anche l’Udinese dovrà fare a meno di qualche pezzo da novanta.

“Arriveremo al Maradona un po’ contati – spiega l’ex bomber del Napoli – Beto è appena rientrato da un infortunio, mentre mancheranno Becao e Udogie. Il primo ha avuto uno stiramento, il secondo si è fermato quest’oggi. Contro gli azzurri sarà durissima, ma andremo a Fuorigrotta per giocarcela senza alcuna paura”, ha concluso Andrea Carnevale.