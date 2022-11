Napoli-Udinese, l’ufficialità dopo le polemiche: arriva la decisione

Napoli-Udinese, arriva l’ufficialità dopo le tante polemiche vissute nella gara tra gli azzurri e l’Empoli: ecco la decisione in vista di sabato

Si gode il momento magico, il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono a più otto dal Milan inseguitrice, con le altre big che zoppicano (chi più, chi meno) in giro per il campionato. E la vittoria contro l’Empoli è stato un vero e proprio toccasana per la classifica e la fuga Scudetto dei partenopei.

Una vittoria, però, arrivata anche con tante polemiche. Soprattutto, polemiche che hanno interessato l’arbitraggio del direttore di gara Pairetto. Stroncato e bacchettato da moviolisti ed ex arbitri, il fischietto è reo di aver assegnato un rigore fin troppo generoso al Napoli in occasione del contatto tra Osimhen e Marin.

Napoli-Udinese, ecco l’ufficialità sull’arbitro: arriva la decisione

Dopo le tante polemiche, ora, il panorama sportivo italiano è in attesa di capire dove verrà dirottato Pairetto in occasione della quindicesima giornata di campionato. Intanto, c’è la designazione arbitrale ufficiale per quanto riguarda la gara del prossimo sabato tra Napoli e Udinese.

A fischiare il calcio di inizio allo stadio Maradona sarà il signor Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Del Giovane. Quarto uomo sarà Baroni, mentre al VAR ci saranno Abisso e Nasca. Un’equipe arbitrale che i tifosi e gli appassionati (anche delle altre squadre) si augurano non commetta errori, in un senso o nell’altro. E quest’ultima spera di non finire al centro delle polemiche come accaduta al collega Pairetto in occasione di Napoli-Empoli.