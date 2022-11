“Salta Napoli-Udinese”: guai per il tecnico, il top alza bandiera bianca

Napoli-Udinese, non solo Kvaratskhelia. Un altro protagonista è costretto a saltare il match a causa di un problema fisico. C’è l’annuncio.

E’ iniziata la marcia di avvicinamento verso Napoli-Udinese, ultima gara prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022. La formazione di Luciano Spalletti è decisa a giungere alla lunga pausa provando a conquistare l’ennesimo risultato positivo. Sulla sua strada, però, c’è la formazione friulana di mister Sottil, vera e propria sorpresa del campionato di Serie A 2022/2023.

Allo stadio Diego Armando Maradona il match preannuncia spettacolo. I friulani venderanno cara la pelle e proveranno a mettere in difficoltà i padroni di casa per chiudere in bellezza il 2022. Sottil, però, deve fare la conta degli uomini visto che l’infermeria sembra essere particolarmente affollata.

Napoli-Udinese, Udogie salta il match

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’, Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Udogie, ha annunciato il forfait del suo assistito per la gara contro il Napoli di Spalletti. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in diretta radiofonica:

“Udogie è all’Udinese solamente in prestito, il suo cartellino è di proprietà del Tottenham. Finalmente qualche giovane sta emergendo, lui è l’Under 21 con più minuti in campo in Italia, prima che si infortunasse Kvaratskhelia. Vedere emergere dei giocatori così giovane è una cosa davvero straordinaria. A Napoli non giocherà sabato, ha avuto un leggero risentimento al flessore”.