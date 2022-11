Colpo di scena Napoli, la notizia è ufficiale: salti di gioia per Spalletti

A circa 48 ore da Napoli-Udinese, giunge per Luciano Spalletti una notizia inattesa ma ufficiale. Per gli azzurri può essere un dato positivo.

Piotr Zieliński e Frank Anguissa fanno ufficialmente parte dei calciatori che andranno in Qatar per i Mondiali 2022. I due giocatori del Napoli sono stati convocati rispettivamente da Polonia e Camerun per la kermesse intercontinentale. Chi è stato escluso al momento è Tanguy Ndombele, non inserito da parte di Deschamps nella lista presentata per la Francia.

Fuori, ma soltanto per l’amichevole contro l’Islanda, è anche il difensore Kim Min Jae. La Corea del Sud ha dovuto rispettare la decisione del Napoli di non cederlo prima dei tempi stabiliti, poiché c’è ancora da disputare l’ultima gara del 2022 allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’.

Mentre si attende di capire il futuro di Mathias Olivera e Hirving Lozano, arriva la notizia ufficiale che riguarda il portoghese Mario Rui.

Mondiali Qatar 2022, Mario Rui escluso dal Portogallo: la lista

Il Ct Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati per il Portogallo. Con grande sorpresa non vi fa parte il terzino del Napoli, Mario Rui. Decisione che in realtà era nell’aria da tempo, considerata l’alta competitività che c’è tra i difensore lusitani ma è stata confermata soltanto oggi.

Di seguito la lista completa del Portogallo:

Portieri – Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Difensori – Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti – João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Real Betis);

Attaccanti – André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan) e Ricardo Horta (SC Braga).