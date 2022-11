Italia, Mancini ‘saccheggia’ il Napoli: arriva l’ufficialità

Il Napoli domenica dovrà lasciare partire diversi giocatori per Coverciano: Luciano Spalletti sempre più solo durante la sosta

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con svariate defezioni nelle prossime settimane. Il Mondiale ‘ruba’ alcuni elementi al Napoli (Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski, Lozano) ma anche l’Italia però punta sui calciatori azzurri per le prossime due amichevoli in programma.

La Nazionale di Roberto Mancini si radunerà domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano. L’Italia affronterà il 16 novembre l’Albania a Tirana (ore 20.45) mentre il 20 novembre, quattro giorni più tardi, dunque, incontrerà l’Austria a Vienna.

Italia: Mancini ne convoca quattro del Napoli, seconda squadra più rappresentata dopo la Juventus

Il ct di Jesi ha convocato 31 calciatori per il doppio impegno dell’Italia. Non sono mancate le sorprese nella lista. Intanto, c’è la convocazione di Nicolò Zaniolo, data in forte dubbio nelle scorse ore.

Successivamente, Roberto Mancini ha chiamato per la prima volta il 2006 Simone Pafundi dell’Udinese. Oltre a lui, poi, prima chiamata anche per Fabio Miretti e Nicolò Fagioli. Tutti e tre erano stati convocati in precedenza in occasione degli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale.

Il Napoli è la seconda squadra più rappresentata nel gruppo azzurro. I partenopei concederanno quattro elementi all’Italia: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Soltanto la Juventus (Leonardo Bonucci, Federico Gatti, Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Federico Chiesa) con cinque lascerà partire un numero di giocatori superiore per Coverciano (5). Stesso numero del Napoli per l’Inter (4: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella.

Questa la lista del ct.

Portieri: Donnarumma (Paris Saint Germain), Meret (Napoli), Provedel (Lazio), Vicario (Empoli).

Difensori: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Gatti (Juventus), Mazzocchi (Salernitana), Scalvini (Atalanta), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli (Juventus), Frattesi (Sassuolo), Miretti (Juventus), Pessina (Monza), Ricci (Torino), Tonali (Milan), Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Grifo (Friburgo), Pafundi (Udinese), Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Scamacca (West Ham), Zaniolo (Roma).