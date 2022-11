“Si muove il Real Madrid”: Milan, tremano i tifosi e lo stesso Pioli

Brutte notizie per i tifosi del Milan. Si complicano i piano della dirigenza rossonera, ed arriva anche l’inserimento del Real Madrid.

Che il Milan sia la rivale naturale del Napoli per la lotta Scudetto, questo pare un fatto assoluto. I campioni d’Italia in carica hanno zoppicato a più riprese in questa prima parte della stagione, è vero, ma resta quella di Stefano Pioli una squadra con un valore assoluto importante, dalla quale ci si aspetta molto. Sono gli stessi tifosi rossoneri ad aspettarsi risultati importanti sul campo, che magari possano conciliare anche con il lavoro dietro le quinte.

La squadra costruire da Maldini e Massara è fatta di giovani interessanti, giocatori di esperienza ed anche di elementi che si sono affermati a livello internazionale. E’ cosi che alcuni degli elementi nella rosa rossonera hanno attirato grande attenzione. Tra questi di sicuro c’è Rafael Leao, di fatto uno dei gioielli all’interno della rosa di Stefano Pioli.

Giocatore che è cresciuto con il passare degli anni, e che ad oggi rappresenta un tassello fondamentale per il mosaico vincente di Pioli. Una posizione dominante all’interno dell’ambiente rossonero. E cosi Leao in breve tempo è diventato oggetto del desiderio di diversi top club.

Milan, il rinnovo di Leao si complica: ed ecco il Real Madrid

Da tempo Paolo Maldini sta lavorando per arrivare alla firma sul rinnovo di contratto di Leao. Non ci è ancora riuscito, e questo ritardo sta portando inevitabilmente all’apertura di nuovi scenari che stanno mettendo in allarme la piazza. Si, perchè senza firma l’attaccante portoghese lascerà Milano. C’è una squadra, come riporta oggi ‘Tuttosport’, che sta monitorando attentamente la situazione.

Il Real Madrid, infatti, si sarebbe mosso concretamente per capire la fattibilità di una possibile operazione Leao. Chiaro che l’inserimento di Florentino Perez potrebbe complicare in maniera definitiva la trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante, magari anche lusingato dall’interessa di un club cosi importante come quello blanco.