Spalletti lascia il Napoli? L’indiscrezione è impensabile, tifosi increduli

La bomba improvvisa scuote il Napoli: il futuro di Luciano Spalletti messo in grande discussione dopo l’ultima uscita in tv dell’opinionista

La Juventus ha ritrovato fiducia attraverso i risultati. I bianconeri sono rientrati prepotentemente in corsa per un piazzamento in Champions League. La squadra di Max Allegri non brilla in maniera particolare ma è cinica e ciò gli ha permesso di adeguarsi al livello delle prime della classe in campionato.

La vittoria con l’Hellas Verona, segnata dalle polemiche arbitrali, ha confermato il momento. Ora gli uomini dell’allenatore toscano devono ripetersi contro la Lazio per arrivare alla sosta Mondiale nel migliore dei modi. Nelle ultime ore però sono arrivate dichiarazioni che possono destabilizzare l’ambiente juventino.

Juventus, Oppini sicuro: “Volete la bomba? La Juventus ha contattato Spalletti per la prossima stagione”

Le parole che fanno rumore sono state pronunciate dall’opinionista Francesco Oppini. Proprio lui infatti ha fatto una rivelazione clamorosa intervenendo su ‘7 Gold’. Oppini, dichiaratamente tifoso juventino, ha parlato della Juventus ma soprattutto dei movimenti compiuti dalla società del presidente Andrea Agnelli.

Le sue parole coinvolgono pure il Napoli, dal momento che nel mirino dei bianconeri ci sarebbe proprio Luciano Spalletti, l’allenatore con cui i partenopei sono decollati. “Vi lancio una bomba. La Juventus ha preso contatti con Spalletti. Naturalmente non per questa stagione ma per la prossima”, ha detto Oppini, scatenando anche forti reazioni sui social. Parole che se dovessero trovare conferme interesserebbero da vicino il club di Aurelio De Laurentiis, impegnato nella corsa scudetto.