Occhio Napoli, la Juventus fa sul serio: il colpo di mercato a gennaio

La Juventus ha già in mente il colpo intelligente da realizzare non appena sarà aperta la sessione invernale di calciomercato.

Il piano rimonta, da parte della Juventus, è ufficialmente cominciato: il Napoli deve stare attento e salvaguardare la sua posizione in classifica. Non senza dubbi e risultati strappati sul finale, i bianconeri sono riusciti a rimettersi in sesto dopo un difficile inizio di stagione, dovuto anche ai diversi infortuni. Al momento la squadra di Max Allegri ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, risalendo così al quarto posto in classifica con 28 punti.

Ciò non basta per rasserenare gli animi. Affinché si possa dare sempre maggiore concretezza alla stagione, bisognerà rivedere l’organizzazione del gruppo squadra anche a livello di ruoli. La società ha gli occhi ben aperti, alla ricerca di rinforzi durante la sessione invernale di calciomercato che possano sopperire a mancanze che si sono manifestate in queste prime 15 giornate di Serie A.

Uno dei profili che piace sarebbe quello del difensore della Roma, Rick Karsdorp, il quale non vive il momento migliore del suo rapporto con mister José Mourinho.

Juventus su Karsdorp della Roma: obiettivo per gennaio

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’indirizzamento verso Karsdorp sarebbe sorto in seguito alla necessità di innesti ma al contempo di affari low cost e l’olandese ne costituisce uno. D’altronde, si potrebbe “approfittare” di qualche incomprensione tra il difensore e l’allenatore portoghese, manifestatasi al termine del pareggio contro il Sassuolo. C’è il sospetto, infatti, che sia lui il “traditore” di cui ha parlato Mourinho senza fare nomi, così definito per lo scarso impegno dimostrato.

L’offerta per Karsdorp tuttavia non potrà essere inferiore ai 17 milioni di euro, una somma del resto nemmeno troppo contenuta. L’alternativa all’olandese sarebbe Odriozola, il quale però percepisce uno stipendio decisamente più alto, ovvero 3,5 milioni di euro a stagione. Considerato che sarebbe un prestito di 6 mesi, la Juventus sborserebbe solamente 1,7 milioni di euro. Ad ogni modo, presto avverrà un confronto tra la dirigenza dei bianconeri e gli entourage e si capiranno meglio le prospettive.