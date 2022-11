Amarezza Napoli, tifosi gelati: l’annuncio ufficiale è una mazzata

Napoli, tutto pronto per il ritiro in Turchia anche se manca ancora l’ufficialità. L’annuncio in conferenza è una mazzata per i tifosi.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis chiude il 2022 in bellezza. La vittoria contro l’Udinese di Andrea Sottil chiude una prima parte di campionato di Serie A a dir poco stellare. Il club partenopeo batte anche i friulani e blinda il primo posto in classifica generale. Il vantaggio sulle inseguitrici è decisamente positivo, ma nonostante ciò non saranno ammessi cali di concentrazione.

Per questo motivo il club partenopeo, dopo una piccola pausa per ricaricare le pile, volerà in Turchia per la preparazione fisica durante la sosta per i Mondiali in Qatar. Nelle prossime settimane, infatti, i partenopei saliranno su un aereo diretto in Turchia.

Napoli in ritiro, l’annuncio in conferenza

Spalletti ed i suoi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Oltre che cali di concentrazione, non sono ammessi cali fisici. Per questo motivo, anche durante i Mondiali, i calciatori che non partiranno con la Nazionale proseguiranno il lavoro.

Ancora non è ufficiale la partenza verso la Turchia, ma numerosi rumors sembrano confermare tutto. Nell’immediato post gara della sfida contro l’Udinese, durante la conferenza stampa di mister Luciano Spalletti, è intervenuto Nicola Lombardo, capo della comunicazione della SSC Napoli. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Il giorno della partenza non è ancora stato deciso, ma questo non sarà un ritiro classico. Non ci saranno i tifosi, sarà un ritiro a porte chiuse. Se il mister e la direzione sportiva lo vorranno, si deciderà per aprire qualche seduta alla stampa, ai giornalisti. Appena avremo le date ve lo faremo sapere, al momento non c’è ufficialità”.