Napoli, la notizia spiazza tutti: il dato che nessuno poteva immaginare

Napoli, ennesimo successo in campionato: undici le vittorie consecutive in Serie A. E spunta un dato che lascia i tifosi a bocca aperta.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra essere una corazzata inarrestabile. Nessuno riesce a fermare gli azzurri di Luciano Spalletti che, da inizio stagione, hanno perso solo ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Il risultato negativo in Champions League, in ogni caso, non ha pregiudicato il cammino europeo dei partenopei che sono riusciti a qualificarsi come prima squadra del girone A dinanzi agli inglesi, all’Ajax e ai Rangers.

I punti in classifica di Serie A sono eloquenti. In questo momento il Napoli è, senza dubbio, la miglior squadra d’Italia ed il primato in elenco è nettamente meritato. Dati alla mano, gli azzurri possono contare sul capocannoniere del campionato (Victor Osimhen, ndr). Grazie alle giocate del nigeriano e del resto della squadra sono ben 37 i gol segnati: è il miglior attacco della Serie A.

Napoli, proiezione punti in classifica a fine anno

Oltre che i tifosi, anche gli addetti ai lavori oramai riconoscono i meriti di mister Spalletti e della squadra azzurra che, anche contro l’Udinese, nonostante i due gol subiti, hanno meritato la vittoria finale ed i tre punti in elenco. Undici successi consecutivi non sono un caso.

A tal proposito si è espresso anche Enrico Varriale, vice direttore di ‘Rai Sport’ che sul proprio profilo ‘Twitter’ ha riportato un dato che lascia i tifosi a bocca aperta: “Inarrestabile Napoli che chiude il 2022 con l’11° successo consecutivo. La squadra di Spalletti domina una buona Udinese, poi esce dalla partita e si complica la vita. Sempre più leader il capocannoniere Osimhen. Media punti mostruosa,così finirebbe a 103 punti”.