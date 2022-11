Napoli-Udinese, che gesto dei tifosi: super sorpresa per i giocatori

Gran bel gesto dei tifosi del Napoli per i propri beniamini: una super sorpresa che ha fatto piacere a tutti i presenti prima dell’Udinese

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Napoli e Udinese allo stadio Maradona. I partenopei cercano l’allungo in attesa delle sfide che riguardano le altre big del campionato. Non è una partita semplice viste le ottime ripartenze della squadra di Sottil guidate da Beto e Deulofeu, che la scorsa estate è stato vicino al Napoli. La straordinaria stagione dei ragazzi di Spalletti fin qui non è passata inosservata agli occhi dei tifosi azzurri.

Un campionato dove sono arrivate dodici vittorie su quattordici, in attesa di capire il risultato di oggi, e anche cinque vittorie su sei in Champions League. Nessuno a Napoli s’immaginava un avvio del genere. Ora c’è la soddisfazione, che i tifosi hanno voluto manifestare con un bellissimo gesto sugli spalti del Maradona.

Napoli-Udinese, lo striscione dei tifosi per i giocatori

Gli ultras della Curva B, poco prima del fischio di inizio di Napoli-Udinese, hanno mostrato degli striscioni in favore dei propri giocatori: “Un brivido ci percuote la schiena. Quando spavaldo ti vedo padrone della scena. Fecce felici ripopolano i nostri gradoni, per uomini degni delle nostre emozioni. Avanti così!”. Parole che emozionano i presenti al Maradona, che mettono in risalto la grande fame e voglia dei giocatori di Luciano Spalletti e dello stesso allenatore.

Erano anni che la piazza di Napoli non si emozionava in questo modo. L’anno scorso, per fare un esempio, le cose erano diverse e infatti alla fine i partenopei sono finiti al terzo posto tra le polemiche. Da ricordare infatti una contestazione dopo una vittoria per 6-1 col Sassuolo.