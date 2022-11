Il Napoli vince ancora e De Laurentiis non si trattiene: quanti elogi

Il Napoli vince anche contro l’Udinese e chiude questa prima parte di stagione con il 13esimo successo consecutivo: De Laurentiis non trattiene la gioia.

Il Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, ha quest’oggi ottenuto la 13^ vittoria consecutiva in Serie A. La squadra di Spalletti non ha commesso passi falsi e, anche nei big match, non ha rallentato. Questo pomeriggio ha ospitato l’Udinese di Sotti, una squadra ostica come ha dimostrato nel finale. Ma la vittoria è stata ugualmente conquistata.

Il Napoli è perciò salito, con gli ulteriori tre punti conquistati oggi prima della sosta per i Mondiali, a quota 41 in classifica di Serie A. L’entusiasmo è alle stelle non solo per i tifosi ma anche per il presidente del club partenopeo.

È stato, infatti, Aurelio De Laurentiis in prima persona a parlare dopo l’ennesimo successo conquistato dai suoi. La gioia ora è incontenibile, come la consapevolezza di aver creato un gruppo fuori dal comune.

Napoli, dopo la vittoria contro l’Udinese è De Laurentiis in prima persona a parlare: la gioia del presidente

Così, dopo la 13^ vittoria consecutiva raggiunta dal suo Napoli in Serie A, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto sul proprio profilo ‘Twitter’: “Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza”.

Il presidente azzurro ha poi aggiunto: “Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente”.

“Si ottengono risultati importanti – ha concluso – solo se tutta la ‘squadra’ gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!”.