Colpo di teatro Napoli, la reazione dell’azzurro lascia di stucco i tifosi

Continua il momento d’oro del Napoli di Spalletti. Non solo vittorie, ma anche piccoli segnali che rassicurano i tifosi del club azzurro.

Il Napoli di Spalletti è stata un’autentica macchina da gol in questa prima parte della stagione. Assenti Osimhen o Kvaratskhelia in alcune partite, il risultato non è cambiato. Gli azzurri hanno regalato spettacolo, surclassando gli avversari a suon di gol, e anche oggi il risultato non è stato molto diverso.

Tre gol all’Udinese ed una gara che sembrava già messa in cassaforte. Un piccolo blackout nel finale, ma una situazione che non è cambiata e ora gli azzurri, in attesa dei match di domani, sono a +11 sulla seconda. Il Napoli, visto lo stop del campionato, terminerà sicuramente il 2022 in vetta e ora i tifosi azzurri sognano lo scudetto.

Il gruppo è probabilmente il grande segreto di questa prima parte di stagione con la squadra che combatte unita verso il proprio obiettivo. Spalletti ha creato un grande gruppo e finora il Napoli ha perso una partita in stagione, l’ininfluente sfida ad Anfield contro il Liverpool. Gli azzurri infatti hanno comunque chiuso il girone in vetta.

Napoli-Udinese, Spalletti e la scelta su Simeone

Nel corso del match Spalletti ad un certo punto sembrava voler cambiare Osimhen ed inserire il Cholito Simeone. Tant’è che ad un certo punto il tecnico ha chiesto all’argentino di prepararsi per entrare, ma i due gol in poco tempo dell’Udinese hanno cambiato tutto. Alla fine il calciatore è rimasto in panchina per tutto il match.

In tanti hanno elogiato la professionalità di Simeone che non ha battuto ciglio dinanzi alle scelte di Spalletti ed ha accettato le parole del tecnico toscano. L’ennesimo segnale di un gruppo che naviga tutto nella stessa direzione e la squadra va avanti più unita che mai.