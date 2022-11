😱 Osimhen, il gesto spiazza i tifosi: è successo dopo Napoli-Udinese

L’attaccante del Napoli Osimhen è andato oggi a segno nel match di campionato contro l’Udinese. Il calciatore nigeriano è ‘sugli scudi’.

Nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A il Napoli ha battuto 3 a 2 l’Udinese ed ha chiuso il suo 2022 nel migliore dei modi. Una serie incredibile di vittorie consecutive ed una stagione finora straordinaria, con gli azzurri che dominano sia in Serie A che in Champions League. La formazione di Spalletti ha raggiunto gli Ottavi di finale dove affronterà l’Eintracht Francoforte.

Nel match odierno la squadra partenopea ha dato spettacolo per quasi tutto il match, un 3 a 0 che non lasciava via di scampo agli avversari con i friulani che hanno accorciato le distanze nella seconda parte del match. Il primo tempo del Napoli è stato targato Victor Osimhen: non solo il gol per l’attaccante nigeriano che ha regalato grandi giocate e portato sorrisi ai tifosi azzurri.

Nel finale, forse per la prima volta in questa prima parte della stagione, gli azzurri hanno mollato un pò e l’Udinese è tornata in gara grazie alle reti di Nestorowski e Samardzic con il giovane talento del club bianconero ancora a segno. Il finale ha lasciato qualche attimo di tensione, ma alla fine gli uomini di Spalletti hanno potuto esultare.

Napoli, bel gesto di Osimhen nel post partita

Oltre a essere un gran giocatore Victor Osimhen è stato più volte elogiato per il suo comportamento e per alcuni suoi gesti fuori dal campo. L’amico-giornalista di Victor, Oma Akatugba, ha diffuso sui social un bellissimo video con l’attaccante, centravanti del Napoli, nel suo fuori gara.

Il calciatore ha incontrato alcuni bambini ed alcune famiglie napoletane e si è fermato per un pò con loro a fare alcune foto ricordo. Un bel gesto, sicuramente non scontato, che esalta le qualità umane di Victor, sempre più nel cuore dei tifosi azzurri. Il Napoli vola grazie ad Osimhen e lo fa dentro e fuori dal campo.