Napoli, hai sentito Allegri? Ammissione in diretta tv

Massimiliano Allegri vuota il sacco in diretta televisiva su ‘DAZN’ e commenta il cammino del Napoli di Luciano Spalletti.

La Juventus di Massimiliano Allegri cambia rotta e batte anche la Lazio di Maurizio Sarri. All’Allianz Stadium di Torino, il club bianconero mette a segno tre gol con Kean e Milik e dà una spallata alla classifica generale del campionato di Serie A 2022/2023. La vittoria di questa sera manda un segnale a Milan e Napoli visto che i bianconeri sembrano rientrare in corsa.

Adesso la pausa, ma dopo i Mondiali servirà dare il tutto per tutto ed evitare errori grossolani. L’imperativo è vincere ad ogni costo, fino alla fine. Allegri lo sa bene e, probabilmente, stasera se n’è reso conto anche il Napoli di Luciano Spalletti.

Juventus, Allegri sul Napoli

Proprio nell’immediato post gara, Max Allegri si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare la vittoria contro i biancocelesti. Il tecnico bianconero ha commentato anche il cammino della squadra di Spalletti, a dir poco scoppiettante. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta facendo un campionato a sé, sta viaggiando a una media impressionante. Potenzialmente loro sono a 53 punti nel girone d’andata se continua così. A meno di 90 punti il campionato non si vince vedendo come sta andando il club azzurro. Sei giornate fa nessuno credeva che alla sosta eravamo terzi e questo è già un saltino in avanti che abbiamo fatto”.