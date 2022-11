Ufficialità e salti di gioia: Napoli, che notizia per la new entry

Dopo la gara contro l’Udinese, è arrivata la notizia ufficiale per il Napoli, la quale riguarda uno dei giocatori arrivati nella sessione estiva di calciomercato.

Il campionato di Serie A calerà il sipario in questa domenica 13 novembre e terminerà così il 2022 calcistico per le squadre di tutto il mondo. A partire dalla prossima settimana, infatti, avranno luogo i Mondiali di Qatar 2022 e poi la sosta per le festività natalizie. Un periodo di oltre un mese, durante il club gli staff tecnici dovranno impegnarsi per mantenere alto il livello atletico dei giocatori. Soprattutto di coloro che non prenderanno parte alla Coppa del Mondo.

Nel caso del Napoli, ci saranno due settimane di stop e poi ricomincerà la preparazione verso il rientro in campo previsto per il prossimo 4 gennaio, quando ci sarà l’appuntamento di campionato contro l‘Inter.

I giocatori azzurri impegnati ai Mondiali saranno 5: Hirving Lozano col Messico, Piotr Zielinski con la Polonia, Kim Min Jae con la Corea del Sud, Mathias Olivera con l’Uruguay e Frank Anguissa col Camerun.

Napoli, convocato anche Ostigard: sarà impegnato con la Norvegia

I calciatori che non saranno protagonisti della kermesse in Qatar, avranno comunque delle amichevoli da disputare con le rispettive Nazionali. In tal senso, l’ultimo convocato azzurro è Leo Ostigard. Il difensore è stato inserito nella lista della Norvegia dal Ct Stale Solbakken per sfidare l’Irlanda il 17 novembre a Dublino e la Finlandia il 20 novembre a Ullevaal.

Gli altri calciatori azzurri scelti sono Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori per l’Italia. Poi Eljif Elmas per la Macedonia, Stanislav Lobotka dalla Slovacchia e Kvicha Kvaratskhelia sarà impegnato con la Georgia.