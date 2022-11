Deulofeu da brividi: messaggio ai tifosi del Napoli dopo l’infortunio

Il Napoli, nella giornata di ieri, ha chiuso il proprio 2022 ospitando l’Udinese: dopo l’infortunio, Deulofeu ha indirizzato un messaggio ai tifosi azzurri.

Il Napoli ha chiuso, calcisticamente parlando, il proprio 2022 con il match giocato (e vinto) contro l’Udinese. La gara non è stata, specialmente sul finale, assolutamente scontata. Ma la squadra di Spalletti ha stretto i denti e ha dato tutta se stessa. Nel corso dei 90′, poi, è arrivato anche un infortunio per Gerard Deulofeu. Questo il suo messaggio.

Gerard Deulofeu ha giocato, ieri contro il Napoli, solamente 26′. Poi è stato costretto a chiedere il cambio a Sottil non riuscendo a continuare.

La sensazione iniziale è stata quasi drammatica: lo spagnolo ha, infatti, lasciato il rettangolo di gioco in lacrime. Con un forte dolore al ginocchio. È stato perciò proprio il giocatore, accostato al Napoli con la scorsa sessione di mercato, a dare notizie (rassicuranti) sulle sue condizioni solo poco fa.

Napoli-Udinese, messaggio di Deulofeu indirizzato ai tifosi partenopei: le parole dopo l’infortunio

Dopo la grande paura vissuta in campo al Maradona, è stato pochi minuti fa lo stesso Gerard Deulofeu a dare le prime novità in merito alle sue condizioni. Tramite il proprio profilo ‘Instagram’, lo spagnolo ha affermato: “Ho pensato al peggio: immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura. C’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave“.

Ha poi aggiunto, nello specifico sui sostenitori del club azzurro: “Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello. Sono stati un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo. Grazie per tutti i messaggi. Forza Udinese”.