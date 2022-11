“Non farlo…”: Napoli, spunta un dialogo tra Osimhen e Ayroldi

Il Napoli stende l’Udinese e il giorno successivo viene rivelato un interessante scambio di battute tra l’arbitro Ayroldi e Osimhen.

La Serie A si prepara a chiudere il 2022, lasciando spazio ai Mondiali di Qatar 2022, con il 15° turno di campionato. Il Napoli ha provato l’allungo, superando non senza qualche patema di troppo nel finale l’Udinese 3-2. Al momento è a +11 su Lazio e Milan, attese rispettivamente da Juventus e Fiorentina in due gare certo non scontate. In città si parla di Scudetto, e mai come quest’anno sembrano esserci i presupposti per centrare un obiettivo storico e atteso tanto a lungo.

La scaramanzia vuole la sua parte, ovviamente, ma guardando i numeri il Napoli sta volando: vince, convince, regala spettacolo e mostra una maturità nuova e vincente. Ad esempio può fare a meno delle sue stelle, anche delle più luminose come Kvaratskhelia e Osimhen: il primo non c’era contro l’Udinese, il secondo ha aperto le danze confermando di essere in stato di grazia da quando è rientrato. Diventando inoltre protagonista di un siparietto riportato oggi dal Corriere dello Sport.

Napoli-Udinese, la raccomandazione dell’arbitro a Osimhen: “Non ti fare provocare”

L’attaccante nigeriano del Napoli è stato preso in consegna dall’argentino Perez, che ha tentato di arginarlo in modo piuttosto ruvido. Un trattamento che avrebbe potuto portarlo a una reazione, scongiurata però in anticipo dall’arbitro Giovanni Ayroldi. Il direttore di gara infatti è stato visto a colloquio proprio con Osimhen, al quale avrebbe detto “non reagire se vieni provocato, sii intelligente”.

Un consiglio paterno a uno dei più forti attaccanti della nostra Serie A (lo dicono i 9 gol e 3 assist in 11 partite giocate) che sul campo in effetti è stato protagonista di una gara molto matura confermando la sensazione di crescita che molti avevano già percepito in questo splendido inizio di stagione. E che potrebbe spingere il Napoli verso un obiettivo che come abbiamo detto in tanti preferiscono ancora non nominare. Ma che mai come adesso sembra realistico.