😱 Roma gelata, da non credere: l’accaduto spaventa tutti

Quanto accaduto in casa Roma crea un precedente davvero delicato e ciò significa che la situazione è davvero ai ferri corti.

In seguito al pareggio in Sassuolo-Roma e le dichiarazioni di José Mourinho sul “tradimento” da parte di un giocatore, che non avrebbe dato il 100% per la squadra, è ai titoli di coda il rapporto del club con Rick Karsdorp. Nonostante l’allenatore portoghese non si sia riferito in modo diretto al giocatore facendone il nome, le ricostruzioni di varie situazioni mettono l’olandese al centro dei sospetti.

Il giocatore è ai margini del progetto del tecnico lusitano, sebbene non sia chiaramente fuori rosa. I tifosi della Roma seguono pedissequamente Mourinho e ciò in qualche modo li ha allontanati da Karsdorp, il cui umore comincia a essere molto risentito e triste, poiché avverte sfiducia e risentimento nei suoi confronti.

Un episodio, anzi qualche episodio ne sono la conferma. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, due sere fa l’olandese ha trovato dei tifosi sotto casa, i quali l’hanno “accolto” con un atteggiamento per niente amichevole. Pare, infatti, che non sia accaduto niente di grave ma ci siano stati dei momenti di tensione.

Roma ai ferri corti con Karsdorp: può andare via a gennaio

Un fatto del genere mette comunque in luca la necessità di un problema da risolvere e Mourinho è colui che in qualche modo avrebbe il potere di farlo, ma forse non la volontà . La pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e conseguente stop per le festività natalizie saranno un momento fondamentale per tutti i ragionamenti del caso.

Tanto la società quanto il giocatore capiranno se ci sono i margini per proseguire insieme oppure bisognerà trovare una soluzione già durante la finestra di calciomercato del prossimo gennaio. In tal senso potrebbe aprirsi una situazione interessante con la Juventus, che avrebbe mostrato interesse nei confronti dell’olandese.