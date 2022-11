Serie A, la notizia gela i tifosi: il tecnico rischia l’esonero

La Serie A procede con la sua 15^ giornata, in vista della sosta per i Mondiali: un tecnico, dopo il ko odierno, rischia l’esonero. Ecco di chi si tratta.

La Serie A procede con il suo quindicesimo appuntamento stagionale. Dopo quest’oggi lascerà spazio alla pausa prevista per i Mondiali, ma almeno fino a stasera continuerà a tenere impegnati i tifosi dei vari club. In uno in particolare, però, si sta vivendo una situazione non rosea. Il tecnico rischia l’esonero.

Tra le altre, questo pomeriggio domenicale, è scesa in campo anche la Salernitana al Brianteo in trasferta contro il Monza. La sconfitta è stata sonora ed è arrivata con tre gol pesanti incassati da Sepe.

Per questo motivo, quindi, il clima che si respira all’interno della squadra è di sfiducia. Ma c’è anche un certo grado di nervosismo all’interno degli alti ranghi della società. Il posto di Nicola sulla panchina è in bilico? Le ultime novità.

Salernitana, Iervolino non contento dopo la sconfitta contro il Monza: queste le ultime sul futuro di Nicola

Così ha perciò parlato della situazione vissuta in casa Salernitana, dopo il sonoro ko rimediato contro il Monza, Nicolò Schira tramite il suo profilo ‘Twitter’. Secondo il giornalista, infatti: “Iervolino è apparso furibondo a causa della brutta sconfitta della Salernitana a Monza. È perciò a rischio la panchina di Davide Nicola“.

“Tornano – si legge ancora – d’attualità i nomi di Aurelio Andreazzoli, Claudio Ranieri ed Eusebio Di Francesco già sondato nelle scorse settimane”. Le opzioni ci sono e il club le sta valutando, ma per il momento tutto resta in bilico in casa granata.