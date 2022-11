Calciomercato, colpo di scena: nuovo contratto per il campione italiano

Rinnovo faraonico per il calciatore italiano del PSG. Gli sceicchi non hanno badato a spese per legare il suo futuro al club parigino.

Che il PSG non avesse problemi economici era ben chiaro da tempo. Già con il rinnovo di Mbappé si era capito che la proprietà dei parigini era disposta a tutto pur di trattenere le sue stelle. Adesso arriva anche il maxi contratto per il calciatore italiano che così lega indissolubilmente la sua carriera ancora di più al PSG.

Per Marco Verratti, il quale ha appena festeggiato 30 anni, sono in arrivo ben 12 milioni l’anno. Questa la maxi offerta di rinnovo da parte del PSG. Il centrocampista ex Pescara, ormai una vera e propria bandiera a Parigi, ha visto negli anni il suo contratto aumentare in maniera direttamente proporzionale alla sua importanza all’interno del PSG.

Passano i tecnico ma Verratti resta sempre il perno a centrocampo di uno dei migliori undici in Europa e nel mondo. Ecco quindi che la dirigenza ha deciso di blindarlo. Come riporta la Gazzetta dello Sport il nuovo accordo, che sarà formalizzato nei prossimi giorni, porterà nelle tasche del centrocampista italiano 12 milioni l’anno. In cambio il PSG si assicura le sue prestazione per altri 4 anni.

PSG, Verratti fino al 2026: l’ex Pescara lega la sua carriera al PSG

Arrivato nell’estate del 2012, subito dopo la magica annata a Pescara, Verratti si è subito imposto come uno dei giocatori più importanti del PSG. In quella che è ormai la sua undicesima stagione con la maglia parigina, il centrocampista ha già collezionato 19 presenze tra Ligue 1 e Champions League.

In totale con il club francese Verratti può vantare la bellezza di quasi 400 partite, condite da 11 gol. Numeri che lo rendono uno dei calciatori maggiormente rappresentativi della storia del club. Considerando il nuovo accordo fino al 2026, quando Verratti andrà per le 34 candeline, non è difficile dire che questa firma sul rinnovo legherà il suo nome a quello del PSG.