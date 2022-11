Calciomercato Napoli, sirene dalla Premier per tre big: tremano i tifosi

La prima parte di campionato è terminata bene in casa Napoli. Il club azzurro, primo in Serie A, dovrà stare attento al calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande sorpresa di questo inizio di stagione. Gli azzurri hanno dominato sia in Italia che in Europa con grandi prestazioni ed hanno regalato spettacolo ai propri tifosi. La formazione partenopea ha rivoluzionato la rosa in estate, ma nonostante ciò, non si è affatto indebolita, anzi è sorprendentemente salita di rendimento.

Il club partenopeo è primo meritatamente in campionato, ha chiuso il 2022 nettamente avanti e allo stesso tempo ora la società dovrà blindare i suoi gioielli. Nelle ultime settimane il club ha annunciato il rinnovo di Anguissa, ma durante la sosta potrebbero arrivare altri annunci.

In questa prima fase della stagione si sono messi in mostra diversi big. Da Kvaratskhelia fino a Kim, senza dimenticare Victor Osimhen. I giovani in casa Napoli crescono settimana dopo settimana e le big d’Europa hanno messo nel mirino alcuni calciatori azzurri.

Napoli, triplo assalto dalla Premier

Secondo quanto riporta Kiss Kiss Napoli i club inglesi hanno messo nel mirino tre calciatori azzurri, uno per reparto. C’è il coreano Kim, che, ha tra l’altro una clausola rescissoria di 50 milioni e poi piacciono in particolare Lobotka e Osimhen, da tempo inseguito da diverse big inglesi.

La prossima estate sarà un’estate calda in casa azzurra e c’è preoccupazione sul futuro di alcuni calciatori. Il Napoli proverà a blindare i suoi gioielli, ma eventuali mega offerte potrebbero cambiare i piani della società. De Maggio ha confermato inoltre che sono in atto i negoziati per il rinnovo sia di Lobotka che di Kvicha Kvaratskhelia.