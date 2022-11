Napoli, beffa assurda per Spalletti: arriva il comunicato ufficiale

L’ultima decisione della Lega di Serie A ha lasciato di sasso l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti: gongola Allegri, stupore sui social

Non troverà sicuramente consensi unanimi l’ultima decisione della Lega di Serie A. Prima della sosta, infatti, sono stati determinati i classici premi assegnati mese per mese. Una sorpresa che ha scatenato diverse reazioni contrarie sui social da parte dei tifosi delle massime compagini.

Per il premio relativo al miglior allenatore del mese di novembre, infatti, Luciano Spalletti è costretto a masticare amaro. Questo nonostante la sua squadra sia ormai imbattuta dall’inizio del campionato e abbia infilato una serie di undici vittorie consecutive. In totale sono tredici le vittorie del Napoli da quando è cominciato il campionato, spezzate soltanto da due pareggi consecutivi.

Serie A, ‘Coach of the Month’ di novembre: Massimiliano Allegri batte i colleghi, stupore sui social

Non sono mancate le perplessità per il premio consegnato a Max Allegri. Il tecnico della Juventus si è imposto nella corsa alla ‘statuetta’ come ‘coach of the month’ del mese di novembre. Una vittoria per certi versi inaspettata considerata la cavalcata di Luciano Spalletti.

Ma tant’è, l’allenatore di Certaldo è stato superato dal collega di Livorno. In campionato, la Juventus ha inanellato una serie di sei vittorie consecutive. L’ultima sconfitta della squadra di Allegri è relativa all’8 ottobre: 2-0 contro il Milan. Da quel momento in poi, i bianconeri non hanno più subito neppure una marcatura. Forse anche questo aspetto ha contribuito all’assegnazione del premio al livornese.

Mastica amaro Spalletti. La scelta non ha convinto però neppure i tifosi. Sui social sono diverse le reazioni che esprimono disaccordo. “Credevo fosse un profilo fake e invece siete veramente voi”, ha scritto senza mezzi termini un tifoso della Juventus.