Calciomercato Roma, accordo ad un passo: Mourinho se la ride

Dopo il brutto pareggio casalingo della sua Roma contro il Torino, Mourinho può sorridere per una notizia di calciomercato.

La Roma non sta di certo attraversando una grandissimo periodo, anzi. I giallorossi, infatti, nelle ultime tre partite di campionato prima della sosta hanno totalizzato solo due punti, visto che hanno perso contro la Lazio di Maurizio Sarri ed hanno pareggiato contro Sassuolo e Torino.

Quella che ha fatto più male tra queste tre gare è stata sicuramente la sconfitta nel Derby, considerando la sua importanza nella Capitale. Dopo il ko contro la Lazio, di fatto, la Roma sembra che non riesca a superare questo momento di crisi.

Sia con il Sassuolo che con il Torino, di fatto, il team capitolino ha giocato veramente male. Qualche barlume di gioco è arrivato nei minuti finali della gara contro la squadra di Juric, ma solo perché negli ultimi venti minuti è tornato in campo Paulo Dybala. Il ritorno dell’argentino è sicuramente una bella notizia per José Mourinho, il quale può esultare anche per una novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, Mourinho può sorridere: manca solo l’annuncio per il rinnovo di Cristante

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, è tutto fatto per il rinnovo di Bryan Cristante con la Roma fino al 2027. Per l’ufficialità dell’accordo tra le parti, quindi, si attende solo l’annuncio ufficiale del club giallorosso. Il centrocampista italiano dovrebbe percepire circa 2,8 milioni di euro all’anno.

La conferma di Cristante è sicuramente una notizia che aspettava José Mourinho, considerando che il centrocampista italiano è tra i punti fermi della sua Roma. Il tecnico portoghese spera che il rinnovo risollevi il morale del proprio giocatore, visto che ha lasciato il ritiro dell’Italia per operarsi alla mano sinistra.