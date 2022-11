Italia, Mancini ‘si affida’ al Napoli: tante novità ed una bocciatura importante

Domani sera l’Italia di Mancini affronterà in amichevole l’Albania dell’ex Napoli Reja. Una sfida ‘inutile’ che porta però tanto rammarico.

I prossimi giorni saranno molto duri per l’Italia ed i suoi tifosi. In questo momento tutto il mondo discute ed è pronto ad esultare per le proprie squadre nei Mondiali in Qatar mentre gli azzurri non si sono qualificati per la seconda volta consecutiva. Una delusione enorme ed una sconfitta di portata biblica. Il ct Roberto Mancini lavora al nuovo corso, in vista delle fasi finali di Nations League e delle qualificazioni per gli Europei.

L’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in un’amichevole domani sera contro l’Albania, una sfida che consentirà al tecnico di provare novità tattiche e giovani interessanti, ma abbastanza inutile in ottica risultato. Situazione particolare e momento davvero difficile per il nostro calcio. Gli azzurri devono ripartire e Mancini guarda molto in casa Napoli.

Negli ultimi mesi Mancini ha dimostrato di voler puntare molto sul Napoli e su alcuni dei giovani talenti azzurri. Di Lorenzo è ormai una certezza, ma il tecnico ha convocato anche altri giovani e ha dimostrato di credere molto in Raspadori. Meret e Politano dovrebbero invece partire dalla panchina.

Italia, le ultime di formazione in vista dell’Albania

Come riporta Sportmediaset il tecnico azzurro è pronto a cambiare molto rispetto le ultime gare, a partire dal modulo. La Nazionale giocherà probabilmente con un 3-4-3 con Donnarumma in porta e la difesa guidata da Bonucci e Bastoni. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Dimarco, due dei giocatori più in forma della Serie A.

La vera sorpresa è però in attacco. Mancini dovrebbe rilanciare dal primo minuto il tanto discusso Nicolò Zaniolo, in bilico fino all’ultimo e convocato in extremis. Il giocatore della Roma è stato preferito a Politano, affiancherà Grifo sulla trequarti e dietro all’altro azzurro Giacomo Raspadori, utilizzato da prima punta.