“È meglio di…”: Napoli, Adani fa impazzire i tifosi

Il commento di Daniele Adani sul Napoli esalta il lavoro compiuto da Luciano Spalletti in questa prima parte di stagione

La sosta lunga della Serie A inevitabilmente allontanerà il focus dell’attenzione dal terreno di gioco. Diventa molto presto d’attualità il calciomercato ma al momento resistono ancora le analisi in merito alla prima parte della stagione e su cosa ha detto finora il massimo campionato italiano.

Il Napoli ha sorpreso tutti con il suo avvio convincente. Sono stati diversi gli uomini di Luciano Spalletti capaci di guadagnarsi le attenzioni dei commentatori. Tra questi anche il difensore coreano Kim, arrivato in punta di piedi ma già in grado di imporsi e far dimenticare Kalidou Koulibaly.

Adani su Kim ed il Napoli: “È un soldato, avrà fatto 3-4 volte il giro del Vesuvio dopo l’errore di sabato. Questa squadra è superiore a quella di Sarri”

Nel corso dell’ultima puntata della ‘Bobo Tv’, Daniele Adani ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Udinese. Successo che ha prolungato il momento magico degli azzurri. “Ha dominato la partita, anche se poi è terminata 3-2. Questo Napoli sta superando quello di Sarri. Non l’avrei mai detto, eppure devo ricredermi. È avanti su tutto”.

Poi spiega il motivo: “Il Napoli di Sarri aveva ritmo ma questo gruppo ha evoluto il modo di lavorare interpretando quello che accade. Sono capaci di sorprenderti in ogni partita, non lavorano a memoria. La squadra di Spalletti è imprevedibile”.

Infine, su Kim: “È un soldato, ha chiesto scusa per un solo errore. Domenica forse avrà fatto il giro del Vesuvio 3-4 volte per autoflagellarsi”, ha poi concluso Adani con il sorriso.