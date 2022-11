“Può partire”: calciomercato Napoli, l’annuncio in diretta gela i tifosi

Le parole del giornalista Ciro Venerato creano forte apprensione tra i tifosi del Napoli: uno dei big di Spalletti può partire immediatamente

Nel Napoli schiacciasassi, reduce da undici vittorie consecutive, è emersa prepotentemente tra le altre pure la figura di Victor Osimhen. L’attaccante ex Lilla ha trovato grande continuità dopo l’infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ai box per quattro partite di Serie A.

Il giocatore, tornato in campo dopo aver risolto il suo problema fisico, ha mancato l’appuntamento con il gol in una sola partita nelle ultime sei. Osimhen ha segnato un gol a Bologna, Roma, Atalanta ed Udinese e tre al Sassuolo. Il numero nove di Spalletti è rimasto all’asciutto soltanto contro l’Empoli. Il calciomercato tuttavia potrebbe privarlo al Napoli.

Calciomercato Napoli, Venerato: “Osimhen ha un accordo con la società per una sua cessione se dovessero arrivare offerte a tre cifre”

Il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di ‘1 Station Radio’ in occasione della trasmissione ‘1 Football Club’. Le sue parole hanno allarmato i tifosi del Napoli. Il giornalista ha infatti fatto una clamorosa rivelazione. Questa chiama in causa proprio Victor Osimhen.

“L’unico giocatore che potrebbe lasciare il Napoli è Victor Osimhen. Il suo ottimo rendimento ha innescato un movimento internazionale. Con il Napoli esiste un patto tra gentiluomini in merito ad una sua eventuale cessione. Se dovessero arrivare offerte a tre cifre, allora la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe prenderle in considerazione. Questo chiaramente nel caso in cui Osimhen decidesse di lasciare l’Italia”.