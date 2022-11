“Lo fa meglio di Higuain…”: Napoli, il giudizio è netto. Tifosi in estasi

Il campionato di Serie A si è fermato con il Napoli in vetta alla classifica. Nonostante lo stop piovono gli elogi per Spalletti e i suoi.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha perso diverse pedine nel corso dell’ultima sessione di calciomercato ed ha stravolto letteralmente la rosa. Nel reparto offensivo sono rimasti in pochi e tra questi il simbolo del nuovo Napoli è Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è il capocannoniere della serie A ed ha trascinato gli azzurri in questa prima fase della stagione.

Il club partenopeo è meritatamente in vetta e Osimhen è primo nella classifica cannonieri con 9 gol. Un ruolino di marcia spaventoso calcolando che il giocatore africano è stato fermo per infortunio per alcune giornate e numeri che fanno sorridere i tifosi azzurri.

Il lavoro di Osimhen ha riscosso numerosi complimenti e nelle ultime ore un ex attaccante ha elogiato il lavoro di Victor, paragonandolo tra l’altro ad un altro grande ex azzurro, l’argentino Gonzalo Higuain. Sia Gonzalo che Victor sono tra i migliori attaccanti della storia recente del Napoli ed ora spunta un curioso paragone.

Napoli, Vieri e le parole su Osimhen

Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv, trasmissione in onda su Twitch, l’ex calciatore Christian Vieri ha usato bellissime parole per il centravantii del Napoli: “Con Osimhen vai in porta anche da metà campo, se il difensore prova ad anticiparlo lui può colpirti in profondità. E’ più velocista di Higuain”.

Non solo loro due in quanto Vieri ha fatto anche il paragone tra l’attuale tecnico del Napoli Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Ecco le sue parole a riguardo: “Spalletti riesce ad essere più fantasioso rispetto a Sarri con le scelte e soprattutto con i cambi durante la partita”. Parole importanti con l’ex bomber che certifica di fatto il grande valore del Napoli e del suo bomber.