Napoli, deciso il futuro di Kvaratskhelia: l’annuncio è ufficiale

Giorni intensi in casa Napoli. Visto la sosta per i Mondiali in Qatar la società lavora al calciomercato e proverà a blindare i suoi big.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione del calcio italiano ed internazionale. La società è riuscita a realizzare una rosa competitiva cedendo alcune delle pedine fondamentali e ripartendo con giovani e interessanti talenti. Numeri pazzeschi e una società che ha scoperto talenti come Kim e come Kvicha Kvaratskhelia.

Proprio quest’ultimo è la grande rivelazione del calcio mondiale. Kvaratskhelia è arrivato in sordina, sconosciuto alla maggior parte dei tifosi, ed ha sorpreso tutti trascinando la squadra a suon di gol e assist. Il giocatore ha sostituito al meglio Lorenzo Insigne ed ha attirato l’attenzione di alcuni i club europei.

Il club partenopeo vuole ora blindare il suo gioiello, evitando cosi l’assalto dei top club europei. Nel corso della trasmissione Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha dato anticipazioni ufficiali riguardo il futuro di Kvicha e la notizia fa gioire i tifosi del club partenopeo.

Napoli, le parole di De Maggio su Kvaratskhelia

Il giornalista ha cosi parlato sul contratto del calciatore: “Giuntoli vuole rivedere il contratto di Kvaratskhelia, realizzando un adeguamento del contratto, e allo stesso tempo aumentando la durata. Non solo Kvicha in quanto la società sta lavorando per togliere la clausola dal contratto del difensore coreano Kim”.

De Maggio ha inoltre praticamente dato per chiuso il rinnovo di Lobotka ed il giornalista ha confermato: “Ci siamo per il rinnovo di Lobotka, resta da fare solo l’annuncio. Giuntoli scatenato, visto che nei prossimi giorni proverà a definire anche i rinnovi di Di Lorenzo e di Amir Rrahmani”.