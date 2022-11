Napoli, l’annuncio ufficiale gela i tifosi: esultano gli avversari

Il Napoli sta riflettendo sulle prossime operazioni di mercato. Un obiettivo è ufficialmente sfumato: arrivato l’accordo con il nuovo club.

Il Napoli, da ormai qualche giorno, ha iniziato a riflettere sulle prossime operazioni di mercato. Tanti i nomi finiti nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, come ad esempio Tommaso Baldanzi dell’Empoli e Lazar Samardzic dell’Udinese. Due profili giovani con ampi margini di crescita ma capaci, secondo il club, di fornire subito contributi concreti alla causa. I contatti sono già scattati, con il manager che conta di bloccarli per poi ingaggiarli in estate. Un’altra operazione, invece, proprio oggi è sfumata in maniera definitiva.

Ola Solbakken infatti, al termine della partita contro Strömsgodset, ha ufficializzato il suo trasferimento alla Roma. Il classe 1998, nel suo discorso di addio al Bodo/Glimt, non ha nominato in maniera esplicita i giallorossi (“vado in un top club”) tuttavia la sostanza non cambia. L’operazione, come confermato dal ‘Corriere dello Sport’, è da considerare chiusa ed il suo sbarco nella capitale avverrà ad inizio gennaio.

Il direttore generale Tiago Pinto lo ha preso a parametro zero, al termine di un lungo corteggiamento reso complicato dall’interessamento di numerose altre squadre tra cui proprio i partenopei. A spuntarla, alla fine, è stata la Roma che ha messo sul piatto un contratto fino al 2027 ad un milione netto all’anno più vari bonus legati a determinati obiettivi stagionali. Un rinforzo importante per José Mourninho, che avrà così a disposizione un nuovo elemento capace di giocare a destra e a sinistra nel tridente offensivo.

Napoli, niente Solbakken: andrà alla Roma

Il norvegese, in questo primo scorso della stagione, ha totalizzato 11 reti e 9 assist in 31 apparizioni complessive. Numeri che hanno spinto Pinto a puntare forte su di lui e piazzare l’affondo decisivo. “Adesso per me si apre un nuovo capitolo, una nuova avventura. Andrò a giocare in un grande campionato” le parole pronunciate da Solbakken. Il quale, fin da subito, sarà chiamato a rivitalizzare un pacchetto offensivo, quello giallorosso, apparso troppe volte sterile e poco organizzato.

Per il Napoli, alla fine, poco male. La rosa allestita in estate dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal ds Giuntoli ha infatti dato dimostrazione di essere competitiva ai livelli più alti e non di necessitare di ulteriori ritocchi. La priorità, adesso, consisterà nel blindare i gioielli più splendenti della squadra e rinnovare i contratti di Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.