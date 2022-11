Calciomercato, Ronaldo stavolta svela tutto: “Sono stato vicino a…”

Niente Napoli in estate, ora Cristiano Ronaldo si racconta in una lunga intervista a TalkTV e svela tutto: “Sono stato vicino…”

Nel corso dell’ultimo agosto è stata tra le più grandi suggestioni dell’ultimo mercato. Mentre il Manchester United assaltava Victor Osimhen, le sirene inglesi vedevano il super procuratore Mendes tessere la trama per un incredibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Uno scenario complicato, che alla fine non ha trovato i propri incastri.

E ora la stagione di CR7 allo United si è fatta complicatissima. La guerra aperta con il club è totale e continua ad andare avanti anche nel corso dell’ultima intervista del lusitano ai microfoni di ‘TalkTV’. “Ho adorato un tecnico come Solskjaer, non è mai facile raccogliere la panchina dello United – ha raccontato Ronaldo, che poi attacca nuovamente Rangnick – Quando esoneri l’allenatore di un top club non vai poi ad affidarti ad un direttore sportivo…”.

Napoli, senti Cristiano Ronaldo: “Sì, è vero. Sono stato vicino a…”

Nel corso della sua lunghissima intervista, Cristiano Ronaldo ha poi toccato anche il tema mercato. Lo stesso che il portoghese infiammò già nell’agosto del 2021, quando decise di dire addio alla Juventus per tornare in Inghilterra. E di qui, CR7 svela tutto e fa chiarezza: “Sì è vero, sono stato vicino a firmare per il Manchester City. Mi ha davvero colpito come abbiano provato a prendermi a qualsiasi costo. Poi ho scelto il cuore e ho pensato alla mia storia con lo United e al mio rapporto con Ferguson”.

Parole chiare quelle di Ronaldo, che in estate aveva fatto sognare tanti tifosi del Napoli per un suo eventuale ed incredibile approdo. Nella sua chiacchierata con ‘TalkTV’, però, non c’è nessun cenno all’ultima sessione di mercato.